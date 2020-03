Et 14 meter langt kunstværk er blevet indviet ved Hvalsø Station. Et langt fotografi af skov, der skal give et godt indtryk i tunnelen. Foto: Thomas Olsen

Se de flotte billeder: Lejres længste kunstværk indviet

»Det er jo lige før man kan høre skovbunden«. Sådan lød en af de mange kommentarer til det nye 14 meter lange kunstværk, der er sat op i tunnelen under Hvalsø Station. Det blev fejret torsdag eftermiddag ved en fernisering under netop tunnelen på stationen, hvor omkring 50 mennesker var mødt op, og flere nysgerrige blikke kiggede forbi.

- Når besøgende kommer til Lejre Kommune, så får de et godt førstehåndsindtryk. Samtidig er der skabt en synenergi mellem de to stationer, der præges af fotokunst. Fra at blive mødt af en grå betonvæg, bliver man nu mødt af et helt nyt udsyn til skoven en dejlig forårsdag, siger Olaf Manske Andersen, der er billedhugger og med i Lejre Billedkunstråd.