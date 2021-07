Se billedserie Allan Jørgensen kommer til at stå for den daglige drift, når Viking BnB om en måneds tid slår dørene op for gæster. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Vikinger åbner B&B Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se billederne: Vikinger åbner B&B

Den gamle købmand i Kirke Sonnerup får nyt liv, når Viking BnB slår dørene op.

Lejre - 21. juli 2021 kl. 16:33 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

I den gule bygning, der før dannede rammerne om købmandsbutikken i Kirke Sonnerup har de nye indehavere haft travlt. I stedet for kølediske og tørvarer, gemmer der sig nu en helt ny verden fra en ehl anden tid inde i bygningen. Allerede ved første skridt over dørtærsklen, støder man på Mjølner, tordenguden Thors kendte hammer, og tre store buer danner rammerne om de massive døre ind til endnu tre vikinge-områder. Her kan man tage forbi Bifrost, Gimle og Mimers Brønd.

De tre rum byder dog hverken på regnbuefarver, halbal eller strategi-møder. I stedet mødes man bag hver af de tre døre af senge, borde og stole. Alt, hvad der behøves på et helt traditionelt hotelværelse - eller bed and breakfast. Inde i den gamle købmandsbutik gemmer sig nemlig et nyt bed and breakfast - Viking BnB.

- Da vi faldt over stedet og så, at stien »Gudernes Stræde« er lige ude foran, og vi jo befinder os midt i vikingernes land, så gav det bare mening, at temaet skulle være vikinger, fortæller indehaver af stedet Allan Jørgensen om valget af tema for stedet.

Åbner om en måned Parret Allan og Hanne Jørgensen flyttede fra Halsnæs til Kirke Sonnerup 14 dage før, landet lukkede ned i forbindelse med Corona-pandemien i marts 2020. De har brugt tiden siden på at få stedet renoveret og gjort klar til gæster. Og forhåbentlig kan de byde de første overnattende vikinger velkomne om en måneds tid.

- Vi mangler lige de sidste godkendelser, og at få det sidste værelse klar. Men håbet er, at vi om maks halvanden måned kan åbne for bookinger, fortæller Allan Jørgensen, der bliver den primære drivkraft på stedet i fremtiden.

Parret forestiller sig, at familier eller festgæster kan booke stedet i weekenderne, mens håndværkere, der arbejder langt hjemmefra, kan booke sig ind i hverdagene.

18 års erfaring De tre værelser har alle eget toilet og bad, og er alle indrettet med små fine vikinge-ting. Og det er parret selv, der har stået for indretningen, lige fra sengeramme til pyntegenstande. Og når stedet åbner, vil alle værelser såvel som hoveddøren blive udstyret med elektroniske låse, hvor man ved ophold får tildelt en personlig kode.

- Så kan man nemmere ankomme, når det passer en, fortæller hun og forklarer, at ideen til at gøre det på den måde, såvel som mange andre af tankerne bag projektet, stammer fra parrets mangeårige erfaring med at drive en campingplads i Halsnæs.

- Vi har haft campingplads i 18 år, og det var skønt, men det var hårdt arbejde, fortæller Allan Jørgensen og uddyber:

- Så det var tid til et skift. Og med bed and breakfast kan vi nu se frem til, at vi for første gang nogensinde kan holde sommerferie sammen, siger han og griner.

- Så vi glæder os. Til lidt mere ro, men også til mere liv her i skønne Kirke Sonnerup.

Man kan læse mere om Viking BnB på deres hjemmeside www.vikingbnb.dk.

Når stedet åbner, kan man booke ophold på hjemmesiden eller via booking.com.