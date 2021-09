Se billedserie Onsdag aften forvandles den ellers halvtomme parkeringsplads ved Rema1000 i Kirke Hyllinge til et veteranbiltræf. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Veteranbiler indtager p-plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se billederne: Veteranbiler indtager p-plads

En ny tradition med ugentlige veteranbiltræf er ved at tage form i Kirke Hyllinge.

Lejre - 23. september 2021 kl. 19:23 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Mens solen stadig står højt, kører flere biler, motorcykler og knallerter ind på parkeringspladsen ved Rema1000 i Kirke Hyllinge. Også en enkelt lastbil får forvildet sig ind og parkerer sammen med de andre i den fjerneste del af pladsen. Det er dog tydeligt, at førerne af bilerne ikke er samlet for at tage på indkøb. De skinnende biler skiller sig i den grad ud fra mængden af biler, der holder tættere ved indgangen til dagligvarebutikken. De er nemlig alle registrerede veteranbiler.

De sidste fem onsdage har der været veteranbiltræf på den store parkeringsplads, og denne onsdag aften er ingen undtagelse.

Mens en håndfuld render en tur i Rema efter øl og sodavand, går omkring 20 andre rundt og kigger på de parkerede veteranbiler, mens de udveksler alle de historier, der følger med.

Støtte lokalt - Jeg kan huske, da jeg var knægt, der havde jeg mine forældres garage fyldt med reservedele og rodede altid med min gamle Puch Maxi, fortalte Lars Henriksen blandt andet, mens han og Peter Gustavsen stod og kiggede på nogle af de parkerede knallerter.

I august slog Peter Gustavsen et opslag op i den lokale Facebook-gruppe for at høre, om der var andre end ham, der havde interesse i at mødes og »sparke dæk«.

- Jeg tænkte, at vi jo nok var nogle lokale, der ville synes, det var hyggeligt, og så behøvede vi ikke køre så langt for det til et af de her kæmpe store træf, fortæller initiativtageren og uddyber:

- Det viste sig jo så bare, at der var en del flere interesserede, end jeg havde regnet med, og nu er det blevet til en gentagende ting, som jeg tænker, vi bliver ved med, så længe vejret tillader det - og så måske også igen næste år!

Planerne om et træf fik Peter Gustavsen allerede for halvandet år siden, men grundet Corona-restriktionerne, blev det først til et reelt træf i august. Og det på opfordring af Rema1000 købmand Flemming Braasch, der glædeligt udlånte parkeringspladsen til formålet.

- Jeg har jo pladsen her, og jeg er selv lokal. Så jeg tænkte, at når der er nogle ildsjæle, endda med samme passion som jeg selv, der gerne vil skabe noget, så vil jeg da gerne støtte op om det lokale engagement, fortæller købmanden, der også selv er dukket op til træffet - dog uden sin egen veteranbil denne onsdag.

En hyggelig aften Mens nogle enkelte har taget turen fra Frederikssund og Vindinge, er de fleste fremmødte fra lokalområdet. Og netop det at holde det småt, er en af Peter Gustavsens store håb.

- Jeg synes, der er noget hyggeligt over at holde det lokalt. Der sker jo ikke så meget i vores lille by, og jeg tænkte, det kunne være godt med noget socialt, en hyggelig aften. Derfor håber jeg også, vi kan holde det småt, fortæller han og uddyber:

- Jeg kan godt lide, at vi alle kan se hinanden i øjnene, og man kan nå at snakke med de fleste. Det er så hyggeligt med noget lokalt bilnørderi.

Og det er Peter Gustavsen tilsyneladende ikke alene om at synes.

- Som jeg plejer at sige: Små børn, småt legetøj. Store børn, stort legetøj, tilføjer Lars Henriksen, inden de to trasker videre for at kigge på endnu en bil, der netop er trillet ind på pladsen.

Vil man se veteranbiler i Kirke Hyllinge, kan man holde øje med opslag i Facebook-gruppen »Alle hjælper alle i Kirke Hyllinge«.