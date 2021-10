Se billedserie Torsdag blev Vores Skatepark bag Allerslev Skole indviet af de mange glade unge, der var mødt op med rulleskøjter, skateboard og løbehjul. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Unge skatere rullede ny park ind

Efter flere års ihærdigt arbejde står en skatebane nu klar i Lejre.

Lejre - 08. oktober 2021 kl. 11:09 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

- 3, 2, 1, lyder det, inden mere end 20 ivrige børn bryder den røde snor ved at skate direkte ind på den helt nye skatebane bag Allerslev Skole torsdag eftermiddag, da Vores Skatepark officielt bliver indviet.

Udstyret med rulleskøjter, skateboards og løbehjul indtager de forventningsfulde unge den helt nye bane, og glæden er ikke til at tage fejl af.

- Det er så fedt med den her bane! Jeg tror helt sikkert, vi kommer til at hænge ud her hver dag, lyder det fra 12 år gamle Maxi, inden han tog endnu en tur over en af de mange små bakker på banen.

Længe undervejs Forinden sætter både formand for Vores Skatepark, Anders Moe og formand for Kultur og Fritidsudvalget i Lejre Kommune, Claus Jørgensen (SF) nogle ord på, hvor stort det er, at der nu endelig er en skatepark i byen.

- Hvor er I seje! Jeg ved, I har drømt om det her i mange år, og nu er den her endelig, lyder det fra Claus Jørgensen i sin tale, inden han overlader banen til de mange fremmødte børn.

Projektet blev sat i gang for godt tre og et halvt år siden, da Anders Moe sammen en gruppe ildsjæle begyndte at søge fondsmidler og støtte fra kommunen til projektet.

- Jeg er selv vokset op i Lejre by, og jeg husker fra min ungdom, at det eneste, vi kunne skate på, det var det, vi selv byggede. Og da jeg så flyttede tilbage og selv havde fået børn, tænkte jeg, at når nu der stadig ikke var et sådan tilbud, så måtte jeg jo i gang, siger Anders Moe om baggrundstankerne for projektet, som har ladet sig gøre med midler fra lokale sponsorer, Lejre Kommune og Nordeas »her bor vi«-pulje.

Flere fremtidsplaner For nu er skateparken offentligt tilgængeligt for alle, der har lyst til at prøve kræfter med skating. Men håbet er, at der kan bygges videre på projektet, fortæller Anders Moe.

- Som gammel skater er det jo et kæmpe privilegie at kunne give de unge og kommunen det her. Og mit håb er, at vi kan udvikle et samarbejde med Hal12, skateparken i Roskilde, og at vi kan stable et samarbejde på benene med ungdomsskolen, så vi kan køre en form for undervisning også, siger han.

Og det med undervisning er præcis, hvad veninderne Alva på 10 år, Vega på 11 år og 11-årige Freja håber på.

- Det er virkelig fedt med sådan en bane her, for så kan vi prøve nogle meget sjovere tricks. Og så bliver det måske nemmere at lokke nogle voksne til at træne os, det kunne være så fedt, lyder det fra pigerne, der dog ikke er blege for selv at prøve kræfter med at lære nyt uden hjælp.

- Det er virkelig sjovt at skate, lige fra det sus i maven, når man kører ned ad bakke til den støtte, man får af vennerne, når man rejser sig efter et fald, lyder det fra Freja, der bakkes op af Alva:

- Jeg plejer at sige til mig selv, "tro på dig selv. Spring ud i det!", og det vil jeg bare sige til alle, der måske er lidt nervøse for at prøve. Det er så sjovt! Og jeg håber virkelig på, at vi kan få en masse sjove minder og nye venner her på banen!

Vil man læse mere om Vores Skatepark eller støtte foreningen, kan dette gøres via Facebook-siden Vores Skatepark.