Se billederne: Svedig lørdag i den gode sags tjeneste

Hele ugen har været klædt i lyserød i Lejre Kommune og lørdag var ingen undtagelse.

Lejre - 10. oktober 2021 kl. 07:33 Af Ea Lykke Schausen

Mens solen så småt er på vej op og mange nok stadig sidder hjemme i sofaen, er mere end 50 morgenfriske borgere fra Lejre og omegn mødt op i træningstøj ved Allerslev Skole. På den stadig kolde asfalt kan man høre de mange fødder træde frem og tilbage, og foruden nogle enkelte der synger med på nogle af tidens største hits, er der intet, der afslører, at der denne lørdag morgen i den grad er gang i en dansefest ved skolen.

Her står Naja Klærke og Therese Vilrik bag Svedkonceptet, hvor de i anledning af Lyserød Lørdag, og i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i Lejre, sammen med de mange tilmeldte bogstavelig talt sveder i den gode sags tjeneste.

- I dag er vi 54 tilmeldte, og det er jo virkelig dejligt, at så mange gider danse og svede i den gode sags tjeneste sådan en lørdag morgen, fortæller Therese.

Elsker at danse De mange morgenfriske dansere er alle iført høretelefoner, og mens det for tilskueren virker næsten spøjst at se træningen, udfolder en musikalsk verden af energi sig, så snart høretelefonerne tages på og der skrues op for lyden. En verden, kun de 54 deltagere er med i - og det understreges især af de, der lever sig så meget ind i det, at de lader sangen slippe ud over deres egne læber.

- Jeg synes, det er lidt mærkeligt med høretelefonerne, det bruger vi ikke, der hvor jeg normalt går til dans, fortæller Freja på tre år, der denne lørdag er taget med mor Ida Vognsen Pedersen til træning.

- Men jeg elsker at danse, så det er rigtig sjovt, fortsætter hun.

- Man bliver i så godt humør af den her træningsform, fortæller Ida Vognsen Pedersen og uddyber:

- Det er så sjovt, at man knap tænker over, at man træner!

En god sags tjeneste Arrangementet består af to sæt træning. Først Silent Dance med Naja og derefter en udendørs workout med Therese. Og sådan har konceptet været de sidste par år, fortæller Therese.

- Jeg har gjort det to år selv, og så to år sammen med Naja, hvor vi laver Svedkonceptet her til Lyserød Lørdag. De andre år har vi samlet 10.000 ind, og det er også håbet i dag, siger hun og fortsætter:

- Beløbet håber vi at nå dels ved deltagergebyr og dels ved lodder til de gaver, lokale firmaer har sponsoreret. For de fleste er det ikke sådan lige at kaste 10.000 efter en god sags tjeneste. Men mange kan give en lørdag, og det er det, vi gør her. Sammen kan vi.

Man kan læse mere om Svedkonceptet, hvor der også er mulighed for træning i andre sammenhænge end Lyserød Lørdag, på www.svedkonceptet.dk.