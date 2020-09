Se billederne: Søtorvet vrimlede med klassiske biler og glade mennesker

Oresund Rally er tredje afdeling af det uofficielle Danmarksmesterskab for klassiske biler, CC-Cars DASU Classic, og køres nu på lørdag med start og mål i Roskilde og pauser i Rostrup og Hvalsø. Med gennemsnitshastigheder på 45 km/t skal deltagerne så præcist som muligt køre ruten igennem, hverken for hurtigt eller for langsomt.