Se billederne: Små og store til bageweekend på møllen

Lejre - 19. juli 2021

Tadre: - Klatkager! Klatkager!

Et begejstret råb efterfulgt af lyden af små børnefødder, der hastigt trisser ned af en bakke, kommer tre år gamle Louie i forkøbet.

Da han når sit mål, bålet ved Tadre Mølle, standser han forvirret op, mens øjnene søger de efterspurgte klatkager.

- Vi skal lige lave dem først. På bålet her, som i gamle dage, forklarer Charlotte Bøgh Severinsen, der er formidler ved ROMU og medarrangør af den store bageweekend på Tadre Mølle, der denne solskinslørdag tiltrækker store og små fra nær og fjern.

Ligesom jul

Mens olien på panden varmes over bålet, forklarer formidlerne om måden, man i gamle dage lavede mad på. Med øjnene fastlåste på klatkagerne, lytter Louie med. Hans øjne rykker med et op mod formidleren, da han får fortalt, at klatkager ofte laves af risengrød.

- Jamen det lyder fjollet, risengrød er jo til jul, proklamerer Louie, inden formidleren kan trøste ham med, at grøden brugt til klatkagerne denne dag ikke er lavet af juleretten.

En duft af færdige små klatkager blander sig med bålets røglugt, og kort efter sidder Louie klar med en klatkage i hånden, der hurtigt efter bliver godkendt.

En mærkelig ovn

Panden på bålet bliver skiftet ud med en gryde fyldt med bær, der inden længe vil være forvandlet til lækker, hjemmelavet syltetøj. Mens store og små venter tålmodigt på, syltetøjet er klar, sættes børnene i gang med at bage boller, hvortil bærblandingen forhåbentlig vil passe perfekt. Blandt bagerbørnene er syv år gamle Lydia og storesøster Elisa på 10 år. De er taget forbi Tadre Mølle denne dag, fordi de begge elsker at bage. Det var dog noget lidt anderledes, især Elisa havde forestillet sig, da hun forberedte sig på at skulle bage brød denne dag.

- Det ligner ikke rigtig et køkken, for hvor er køleskabet. Og det er en lidt underlig ovn, siger Elisa, mens hun forsigtigt hjælper med at placere et brød i kanten af ovnen, der mere ligner en pejs end en ovn:

- Der er i hvert fald ikke ild i vores ovn derhjemme, konstaterer hun.

En rigtig god dag

En sund undren over datidens metoder, som den Elisa har, er et af hovedformålene ved weekendens arrangement. Det fortæller Charlotte Bøgh Severinsen.

- Formålet er jo at formidle kulturhistorie. Og møller blev jo brugt til at male mel, så det med en bagedag er meget centralt, fortæller hun og uddyber, at der også er mulighed for at prøve kræfter med håndarbejde eller hente vand i åen som i gamle dage.

- Der har allerede været en del, måske 30 i løbet af de første to timer, så det har været en rigtig god dag. Nogle er kommet bare for at bruge området, mens andre er kommet for bagedagen.

Vil være bager

En af de sidstnævnte er tre år gamle Saga, der er taget til Tadre Mølle med sin bedstemor. Hun er kommet for at bage boller - og så for at spise dem, selvfølgelig.

- Jeg glæder mig mest til at smage bollerne! Og at bage dem også, for jeg vil gerne være kok eller bager, når jeg bliver stor, siger hun, mens hun umage ælter en klump dej.

- Også selvom det er lidt hårdt at ælte dejen, slutter hun.