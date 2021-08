Se billedserie I weekenden var der slotskoncert i Ledreborg Slotspark, og lørdag mødte godt 1250 gæster op for at nyde endelig at kunne være ude i det fri til koncerter. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Se billederne: Regn ingen hindring for kæmpe havefest

Publikum trodsede regnen, da der i weekenden var Come2Live i Ledreborg Slotspark.

Lejre - 29. august 2021 kl. 16:17 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Klædt i regnslag og gummistøvler traskede over 1000 mennesker lørdag rundt på den våde plæne ved Ledreborg Slotspark. Med drinks i hænderne og smil på ansigterne var der langt mellem deltagere til weekendens slotskoncerter, der synligt lod regnvejret påvirke deres fest. Her var fokusset i stedet på musikken og stemningen, der fik regnvejret til at virke som en bagatel.

- Jo, det var da skønt, at der var sol sidste år - men når det så er sagt, så skaber musikken stadig liv og en hyggelig dag, lød det blandt andet fra Katja Espenhein og Alagie Rosendal, der sad på forreste række lørdag og nød koncerten med Carl Emil Petersen.

Super stemning Også arrangørerne bag den store havefest var positive omkring vejret. For, som Kristian Gislason beskrev det, så kunne det jo have regnet meget mere.

- Der er ophold mellem bygerne, og når det regner, er det ikke så voldsomt, og det er stort. Her er et super godt humør blandt gæsterne, og folk var her også til de første navne, da det regnede en del mere, fortalte han, kort inden eftermiddagens fjerde kunstner, Tim Christensen, gik på scenen.

- Jeg synes, her er en god stemning, og det er vi glade for. Vi har 1250 betalende gæster i dag, og så bliver det spændende at se, hvor mange, der dukker op i morgen også, lød det videre fra Kristian Gislason.

For første gang har arrangørerne nemlig i år valgt at lave en gratis koncertdag søndag, hvor man kunne høre Mads og A-holdet, Annika Aakjær og Milling og Molbech. En »P4-morgensøndag«, som arrangøren kalder det, kort inden Tim Christensen fatter guitaren og fokus retter sig mod scenen.

Lys i mørket Senere lørdag kunne publikum også opleve Sko og Torp og Sanne Salomonsen. To navne, som veninderne Else Møller og Lone Thomsen glædede sig til. Det til trods for, de var taget turen fra Middelfart til Lejre uden at have tjekket dagens program.

- Vi købte billetterne tilbage i februar, fordi vi havde brug for noget at se frem til midt i Corona. Så Come2Live var for os et håb om, at vi igen kune komme ordentligt ud, fortalte veninderne og uddybede:

- Så vi tager det som en skøn oplevelse, og vi har da hørt rygter om, hvem der skal optræde senere - og vi glæder os, sluttede de, inden de gik over den våde pæne for at tage en tur forbi baren, inden næste kunstner gik på scenen.