Se billederne: Regn er ingen hindring når man har det sjovt

Hele ugen har der været vikingemarked og sagnkongefestival i Sagnlandet Lejre - en fornøjelse, vejret til trods.

Lejre - 22. oktober 2021 kl. 15:33 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Mens regnen efterhånden har forvandlet det meste af græsset til en sumpet mudderpøl, har de fleste trukket sig ind i den store hal i Sagnlandet Lejre. Med ild i bålstedet kan man her holde varmen, mens vikingerne med store fakter og sjove bemærkninger fortæller om alt fra tøj og skjold til våben og hverdag for en sand viking. Med store øjne kigger flere tilskuere i alle aldre med, her hvor de både er i læ og ly.

- Så får man også lige sådan en brynje her om halsen, så man ikke får ondt i den. Det kan gøre ret av, hvis man bliver ramt med en pil, fortæller en af vikingerne blandt andet, inden han demonstrere på en uskyldig tilskuer, hvordan den tunge brynje dækker både ansigt og hals.

Masser af sjov Rundt i resten af Sagnlandet kan man brænde runemærker i træ, lave sine egne lerfigurer, flette armbånd i garn og meget mere.

Faktisk kan man lave så meget, at nogle vil påstå, at det ikke kan nås på en dag. Her i blandt er søstrene Lupa Luna på ti år og Elva Sol på seks år, der allerede onsdag var på heldagstur i Sagnlandet.

- Jamen når alt er så spændende, så er der slet ikke tid nok til at nå det hele. Men så fik vi lov til at komme igen i dag, fortæller de to piger og uddyber:

- Her er virkelig, virkelig sjovt. Og hvis vi ikke når det hele i dag, så er planen, at vi skal have overtalt mor til, at vi skal på sheltertur her i en uge til sommer!

Regn ingen hindring Blandt dem, der har kastet sig over en af de mere våde aktiviteter ude i regnen, er tvillingerne Marie og Signe på fem år, der sammen med den jævnaldrende veninde Elva vælter træflasker med en bold bundet i en snor på et træ.

- Det er ok med regn, når bare man har det rigtige tøj på, konstaterer de tre.