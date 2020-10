Se billederne: Nye danske budt velkommen med albue

Stemningen var spændt med dannebrog på et par af bordene, da 10 »nye danskere« var samlet på Rådhuset i Allerslev. Her blev der nemlig afholdt grundlovsceremoni, hvor der blev underskrevet erklæringer om dansk statsborgerskab til de fremmødte, der dermed nu officielt kan kalde sig danskere.

- Jeg fik en dansk mand, og mine børn er også danske, så nu tænkte jeg, at det også var min tur til officielt at blive dansker. Det er en dejlig følelse at stå med, for nu er det hele slut. Det har været besværligt i starten med at søge visum, så jeg kunne blive i Danmark, men nu behøver jeg ikke det mere. Nu er jeg endelig dansker, og det er godt nok en dejlig fornemmelse, lyder det fra den glade eks-amerikaner med datteren på skødet.