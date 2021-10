Se billederne: Mathilde giver dyr og ejer parterapi

Se billedserie Kælehønen Bella elsker at hygge rundt hjemme i huset. Foto: Mie Neel

Mathilde Denning er dyretelepat og hjælper dyr i alle størrelser og former.

Lejre - 06. oktober 2021 kl. 19:56 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Mere end en tredjedel af den danske befolkning deler hjem med et eller flere kæledyr. Det være sig alt fra hunde og katte til hamster, kanin eller reptil. Med dyr i hjemmet følger både mange gode timer - men oftest også mange frustrationer, når opdragelsen ikke helt går efter planen. Og det er med dyr, som det er med menneskebørn - der er lige så mange råd, som der er ejere. Men hvad der virker for lige netop ens eget dyr og den problematik, man står i, det kan være svært at finde rede i. Og det er her, Mathilde Denning kan komme ind i billedet. Den 26-årige kvinde arbejder som dyretelepat og alternativ behandler i sit eget firma, "Animal Listening", og hendes fornemmeste opgave er netop at videreformidle, hvad kernen er hos dyrene.

- Jeg fungerer som et mellemled. Ofte kommer mine klienter med et problem, hvor både adfærdsterapeuter og dyrlæger har opgivet. Det skyldes tit, at vi skærer alle problemer over en kam og løser dem på præcis samme måde. Men det er sjældent, at opskriften er så simpel. Og her er det mit job at lytte til dyret og videreformidle, fortæller Mathilde.

Handler om energier Selv er Mathilde Denning for små to måneder siden rykket fra Amager til Herslev sammen med sin kæreste, katten Arwen og hønen Bella. Sidste år besluttede Mathilde, at hun ville gå fuldtid som telepat, efter flere år i forskellige erhverv - dog alle knyttet til dyr.

- Jeg har egentlig altid vidst, jeg skulle lave noget med dyr. Jeg troede bare, det skulle handle om deres fysiske velbefindende. Men nu har jeg indset, at jeg meget hellere vil arbejde med deres sind, fortæller Mathilde, som blandt andet tidligere har arbejdet som blandt andet hestemassør og i en dyrehandel.

Dyretelepati er en kommunikationsform, hvor man ved at mærke efter energier kan kommunikere med dyr, fortæller Mathilde Denning. Og det gælder i teorien alle dyr.

- Jeg arbejder typisk med hunde, katte, heste og kaniner. Men jeg har også arbejdet med dyr i zoo som eksempelvis aber. Og i teorien ville man også kunne gøre det med en flue, siger Mathilde Denning og peger på en flue, der kredser over lampen i stuen.

Startede med Chanel Mathilde Denning stiftede første gang bekendtskab med dyretelepatien allerede som 11-årig. Hun havde netop fået en pony, Chanel, der uanset hvad hun gjorde, nægtede at ride med hende.

- Hun ville smide sig på jorden eller rulle rundt med rytter på. Hun var bare alt i alt utilfreds. Og jeg gik til dyrlæger og adfærdsterapeuter og ingen kunne hjælpe. Indtil jeg en dag mødte en dyretelepat, der tog en snak med Chanel, og herefter kunne jeg ride hende igen, fortæller Mathilde Denning.

Dyretelepati bruges især i situationer som den, Mathilde Denning selv var ude i med sin pony. Men det kan også bruges i mange andre sammenhænge. Og oftest er årsagen til, at dyreejere søger Mathilde Denning faktisk en helt anden end et problem.

- Jeg oplever faktisk tit, at folk søger mig og mine evner, fordi de ønsker at sikre sig, deres dyr har det godt. Jeg er jo på en måde dyrenes eneste måde at komme ud med nogle ting. Og jeg synes, det er en virkelig rørene ting, at så mange ønsker at tjekke op på, at deres dyr er tilfredse, fortæller Mathilde.

Man kan læse mere om dyretelepati og healing på www.mathilde-denning.dk.