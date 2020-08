Lars Holten, direktør for Sagnlandet Lejre, fik prisen overrakt af Mads Raaschou, der er oldermand for Københavns Snedkerlaug. Foto: Jens Wollesen

Se billederne: Kongehallen fik sin fine pris overrakt

Mens skyerne havde åbnet sig og sendt masser af regn ned over Sagnlandet Lejre, så var stemningen i top, da de torsdag officielt modtog Snedkerprisen 2020 for den imponerende og verdenskendte Kongehal. Sammen med Snedkerprisen følger 150.000 kroner.

- Når man træder ind, bliver man omgående imponeret og overvældet over både hallen og den historie, der ligger bag. Men Snedkerprisen uddeles ikke på grund af historie. Den uddeles på grund af imponerende håndværk, og det kan man uden tøven i stemmen sige, at byggeriet af denne prægtige hal er, lyder det fra oldermanden fra Københavns Snedkerlaug, Mads Raaschou.

Folk fra snedkerlauget, Sagnlandet, samt nogle af de mange håndværkere og ingeniører, der står bag det imponerende byggeri deltog. Her var der både taler og lidt godt til ganen, inden der blev lavet en minirundvisning af Sagnlandet Lejres direktør, Lars Holten, i Kongehallen.

- Vi vil gerne takke alle de herlige skovfolk, tømrere, snedkere, billedskærere, arkitekter og ingeniører på Kongehallen, der i et fantastisk teamwork og samarbejde med os arkæologer og sagnlændinge, har gjort det umulige muligt. For takket være vores forenende viden, kreativitet og ikke mindst vedholdenhed og anstrengelser, kan vi nu stå her sammen og betragte frugten af mere end fem års stærkt samarbejde, lyder det fra Lars Holten.