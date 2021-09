Se billedserie Efter flere år med nedadgående medlemstal på pigesiden, kan FC Lejre nu mønstre hele 75 aktive pigespillere. Foto: Kim Rasmussen

Se billederne: Her er fodbold bedst uden drenge

Efter en årrække med nedadgående medlemstal på pigesiden, har FC Lejre for alvor fået vendt udviklingen.

Lejre - 28. september 2021

I flere år var medlemstallene for piger i FC Lejre nedadgående. Men noget tyder på, at klubben nu har fundet løsningen på at holde pigerne i boldsporten. I 2018 havde klubben blot 20 aktive spillere på pigesiden. Nu tæller klubben 75 spillere. Og i følge ungdomsformand Kresten Gørtz skyldes det især, at klubben er begyndt at oprette rene pigehold meget tidligere end før.

- Jeg har selv to døtre, der efterlyste rene pigehold. Så i 2018 prøvede vi i klubben at lave et rent pigehold for U10, fortæller formanden og uddyber:

- Og mens vi startede med kun at have en håndfuld spillere på holdet, så eksploderede det lige pludselig, og nu er der 29 spillere på det hold og i alt 75 aktive piger i klubben.

Sjovere med piger Og netop det at gå på et hold kun for piger, er også det, pigerne Mie på otte år, Silke på 11 år og ni år gamle Isabella elsker mest ved at gå til bold i FC Lejre.

- Jeg har før gået på et blandet hold, og det var da fint nok. Men her der går jeg jo sammen med nogle veninder. Og det er bare anderledes og meget sjovere at spille med piger, fortæller Silke blandt andet, og bakkes op af Mie:

- Jeg stoppede faktisk til fodbold, fordi jeg ikke gad gå med drengene. Og så begyndte jeg igen, da der kom et pigehold.

De tre veninder er sammen med flere andre piger på holdet dukket op i regnvejret mandag eftermiddag for at træne inden kamp. Og sammenholdet mellem de fremmødte piger er ikke til at tage fejl af. I krogene deles den nyeste sladder, der uddeles kram og der er ikke langt mellem smil og grin, også selvom der holdes fokus på bolden og trænerens kommandoer.

Flere gode venner De tre piger kender hinanden gennem fodboldholdet, og de er den vej gået hen og blevet rigtig gode venner. Ja faktisk gælder det alle pigerne på holdet. Og den form for venskaber tror pigerne ikke, de havde fået, hvis de stadig havde gået på et blandet hold.

- Man får bare nogle rigtig gode veninder på det her hold. Og det bedste ved træningen er, at man ser alle sine veninder igen, fortæller Mie og konkluderer:

- Jeg tror i hvert fald, jeg kommer til at spille rigtig længe endnu.

- Også mig. Jeg kommer til at spille, helt til jeg fylder 19, medgiver Isabella.

En del efterspørgsel Kresten Gøtz fortæller, at man i klubben er stolte af at kunne mønstre både drenge- og pigehold, og at man fremadrettet vil gøre en indsats for tidlige pigehold, så det stadig kan lykkes at fastholde pigerne i sporten.

- Vi har jo måtte konstatere på efterspørgslen, at det her med at lave rene pigehold tidligt, allerede ved vores U7, det hjælper til at fastholde pigerne i sporten. Og fremadrettet vil vi helt sikkert gøre vores for at fastholde og udbygge tilgangen i klubben, lyder ordene fra formanden, inden han løber tilbage på banen for at træne færdig med pigerne inden kampen.

FC Lejre er en breddeklub med fokus på fællesskab, frirum og plads til alle uanset erfaring og niveau. De fire hold trænes af i alt ni frivillige forældretrænere. Og der er stadig plads til mange flere piger og drenge, som har lyst til at spille fodbold.