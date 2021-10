Se billedserie 20-årige Hannah Fahy skaber vidunderlig kunst - i papir. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Hannah skaber papirtynde kunstværker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se billederne: Hannah skaber papirtynde kunstværker

20-årige Hannah Fahy imponerer med sin sirlige papirkunst.

Lejre - 09. oktober 2021 kl. 17:41 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Med langsomme og sikre bevægelser, fører Hannah Fahy et skarpt knivblad langs det foldede papir. Med fuld koncentration formår hun at ridse de fineste små mønstre ind i det tynde materiale, der ligger på et skærebræt på bordet i hjemmet i Kirke Hyllinge. Som et punktum sat, løfter hun kniven og fejer forsigtigt de små papirrester væk med hånden.

- Nu er vi nået til min yndlingsdel. Når man folder papiret ud og virkelig kan se, hvad man har skabt, siger Hannah, inden hun folder papiret ud og afslører et eventyrligt kunstværk af nænsomt skabte huller i det hvide papir.

Et avanceret gækkebrev Hannah Fahy er 20 år gammel, og hun har en stor passion for en lidt atypisk kunstform. Hun laver papirklip.

- Jeg har altid virkelig godt kunne lide at lave gækkebreve. Og da jeg så var i Irland i 10. klasse, begyndte jeg på papirklip, der jo egentlig bare er et lidt mere avanceret gækkebrev, fortæller Hannah om hobbyen, der siden er gået hen og blevet en ret så stor del af den unge kvindes liv.

Således har hun både skrevet opgave om det på HF og lavet flere projekter på bestilling, herunder kunstværker til Artillerihuset.

- Egentlig var det bare noget, jeg fik tiden til at gå med, da jeg var i Irland. Men da jeg så i 2.HF skulle vælge et emne at beskæftige mig med, tænkte jeg, at det her klip, det er jo i virkeligheden noget, jeg rigtig godt kan lide at lave, og så har jeg ikke sluppet det siden, fortæller Hannah, der foruden at skabe utrolige værker i papir, arbejder fuldtid som pædagogmedhjælper i en vuggestue.

Tømmer hovedet Hannah finder primært inspiration til sine værker i eventyr. Opgaver lavet på bestilling er ofte mere fastsatte, og selv foretrækker Hannah at lave den kunst, hvor det hele bare flyder ud.

- Når jeg går i gang med et klip, har jeg ofte ideen inde i hovedet, så tegner jeg på papiret, inden jeg skærer. Men jeg kan også sætte mig med et papir og lade tankerne flyde og kreativiteten få magten. Og det er især her, jeg virkelig føler mig hjemme i det. Når jeg kan få hovedet væk fra alt andet og bare være i min egen lille boble, siger Hannah om processen, der kan tage alt fra få minutter til 12 timer.

- Papirklip er mange ting for mig. Det kan være en måde at komme ind i en form for trance og ikke fokusere på noget som helst andet. Men jeg kan også sagtens lave det, mens jeg sidder og ser en film, og så hygge med det på den måde.

Kommet langt Foruden at have en tyk bog fyldt med klip under sofabordet. Kigger man i bogen, er der små værker på størrelse med en A4-side. Kigger man rundt i stuen, er der store værker på størrelse med kvinden selv, rammet ind i plexiglas.

- Når jeg kigger på mine første værker i bogen, så kan jeg jo virkelig mærke, hvor langt jeg er rykket, fortæller Hannah Fahy og uddyber:

- Jeg startede med en hobbykniv og et skærebræt i træ, kan jeg huske. Og det fungerede jo slet ikke, jeg knækkede hele tiden knivbladet. Og der fulgte kun syv blade med hver kniv, så jeg tror, jeg nåede at købe godt 20 knive, før jeg opgraderede mit udstyr.

Nu har Hannah det meste udstyr, og hun er endda gået videre til at eksperimentere med at skære i genbrugspapir og male det med olie, så værkerne får flere lag. Men om Hannah vil gøre en karriere ud af det, det ved hun ikke. En ting er dog sikker. Hun giver ikke slip på papirkunsten.

- Jeg ved, jeg skal noget kreativt med mit liv. Om det bliver med papir, det ved jeg ikke. Men jeg tror aldrig, jeg giver slip på papirkunsten. Det er jo på en måde min meditation.