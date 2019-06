Se billederne: Friske børn får fantantisk drivhus

- Tanken med drivhuset er opstået fra konceptet fra jord-til-bord, som vi bruger her i børnehaven. Det er vigtigt for os at give børnene en ide om bæredygtighed - og et læringsmiljø, hvor det er vigtig- og selvom plantekasserne har været her i lang tid, så giver drivhuset os endnu bedre muligheder for at udvikle på det. Og så er planen jo at kunne blive selvforsynende med så meget som muligt, fortæller Helene Vedel, der sammen med Annette Kingo er de to pædagoger, der som udganspunkt står for drivhuset.

Børnene i Børnehaven Birken har fået et nyt stort projekt, der skal være med til at sikre, at de får en forståelse for, hvor maden kommer fra, bæredygtighed og økologi. Projektet er et drivhus, som skal vise madens vej fra »jord-til-bord«.

