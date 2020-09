Se billederne: En helt anderledes høstfestival

Det var mildt sagt en noget anderledes Lejre Høstfestival, der lørdag fandt sted ved og i Domus Felix. Grundet restriktioner i forhold til coronavirussen, så var dagen delt op i tre blokke, hvor man skulle booke billet til. Det var stadig gratis, men det var for at holde styr på antallet af deltagere.

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at stable dette arrangement på benene. Og det er min opfattelse, at folk her er rigtig glade, lyder det fra Kirsten Løffler Reich fra foreningen Lejre Høstfestival.

Undervejs stod teatergruppen Dansk Rakkerpak for lov og orden som »De skøre strømere«, der sørgede for afstand og forholdsregler, mens Trio Karan flere gange optrådte med musik.

- Alt i alt er vi meget tilfredse. Vi valgte at holde arrangementet, da vi gerne ville »udfordre« coronavirussen og vise, at vi godt kan holde et arrangement, hvor alle regler overholdes. Folk vil det rigtig gerne, for Lejre Høstfestival er et sted at socialisere sig. Det styrker sammenholedet og fællesskabet, fortæller Kirsten Løffler Reich.