Se billederne: Efterskoleelever spredte håb og smil under mundbindene

Elever fra Midtsjællands Efterskole uddelte Verdens Bedste Nyheder til de mange pendlere på Hvalsø Station. Det gjorde de for at sprede positivt og give folk et smil på læben - også selvom det er bag mundbindet.

- Vi står her som en del af forløbet Act Now, hvor eleverne er med til at gøre en forskel med aktionshandlinger. Det er en rigtig god øvelse for dem, at uddele Verdens Bedste Nyheder og få en fornemmelse for, hvad man kan gøre for andre, fortæller Suzette Munksgaard, der er lærer på Midtsjællands Efterskole.