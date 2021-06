Se billedserie Cecilie, 12, Sabine, 12, Ayaan, 13 og Imogen, 12, fra Osted Skole brugte tirsdag en time på at gå rundt i Osted og samle skrald. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Cecilie og Sabine går til kamp for miljøet

Med sæk og handske går 6. klasse fra Osted Skole til kamp mod skrald - og for miljøet.

Lejre - 09. juni 2021 kl. 16:43 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

12-årige Cecilie har overkroppen godt gemt inde i en busk og benene liggende fladt ud på den beskidte asfalt. I den ene hånd holder hun en gennemsigtig plastikpose. Den anden rodder rundt inde i busken.

- Det var da helt utroligt. Det er som om, folk bevidst gør sig umage for at gemme skraldet. Det tager jo længere tid at gemme det end at bruge skraldespanden lige ved siden af, siger hun, da hun møver sig ud af busken igen og vifter med indpakningspapiret fra en is.

- Hvis folk dog bare ville rydde op efter dem selv, så kom vi langt, fortsætter hun, inden hun igen dykker ind i busken.

Fordelt i fire grupper har de 15 elever fra 6. klasse på Osted Skole tirsdag formiddag fordelt sig godt rundt i byen, alle udstyret med sæk og handsker, på jagt efter skrald. Hver gruppe har selv udvalgt, hvilket område de vælger at gå ved i den time, de har til at bidrage til at gøre Osted til en renere by.

En time og 34 kilo På Osted Skole har eleverne længe haft en dag om året, hvor hele skolen går til kamp mod affald. Men grundet Corona har det ikke været muligt i år. Men Cecilie spurgte klassens lærer, Rune Hylby, om ikke man kunne tage ud som klasse. Og det glædede læreren, der ikke tøvede med at sig ja.

- Det er jo dejligt at mærke sådan et engagement fra eleverne. De er meget bevidste om miljøet og at passe på vores jord, konstaterer læreren, der desuden kan oplyse, at eleverne på de 60 minutter samlede hele 34,1 kilo affald.

- Det er faktisk ulækkert, at folk smider så meget. Langt mere ulækkert end at samle det op. Og det handler jo om at tænke på fremtiden og på kloden og så starte med, som minimum, ikke at smide sit skrald i naturen, konkluderer Cecilie. Læs mere i dagens udgave af DAGBLADET.