Onsdag sagde Heidi Rikke Hvidkjær og Lasse Schmidt Nørgaard »ja« til hinanden og gjorde deres seks år lange forhold officielt i Guds øjne efter en kort forlovelse på blot 14 dage.

Se billederne: Bryllupsklokkerne ringede - Igen og igen

Flere par sagde onsdag »ja« til hinanden, da der var drop-in vielse ved Kirke Hyllinge Kirke.

Lejre - 05. august 2021 kl. 17:12 Af Tekst og foto: Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

»Ja«. To små bogstaver, én stavelse og alligevel et af de stærkeste og smukkeste ord vi har i det danske ordforråd. Der er noget unikt og ufatteligt smukt over at se et forelsket par sige »ja« til hinanden. Og det var der onsdag mulighed for at se hele syv gange, da Kirke Hyllinge Kirke åbnede dørene for drop-in vielse og dåb. Det fortæller sognepræst Lars Munch, der beretter om en skøn dag med flere vielser og dåb.

Blandt de mange par er Heidi Rikke Hvidkjær og Lasse Schmidt Nørgaard. Klædt i kjole og hvidt træder de to sammen op mod kirken klokken lidt over fire. Med hinanden i hånden går de hen bag køen, velvidende at om få minutter er de officielt ægtefolk.

- Jeg var lidt nervøs for, hvordan jeg ville have det nu, fortæller Heidi, mens parret venter i våbenhuset.

- Men jeg er faktisk meget mere rolig, end jeg havde regnet med.

En overraskelse Kort efter åbner dørene ind til kirken, og en ung mand med vådt hår og hans familie træder ud. Dåben er nu veloverstået, og Lasse og familien kan tage plads inde i kirken. Imens gør Heidi og hendes far sig klar til at gå ned ad kirkegulvet.

- Jeg er normalt meget traditionel, påpeger Rikke, inden hun tager de første skridt hen mod ægteskabet.

Da alle har taget plads inde i kirken, træder sognepræst Mette Griffenfeldt Merrald frem. Der synges en salme, som parret kort forinden selv har udvalgt, og herefter kalder sognepræsten de to op til alteret.

- Så tilspørger jeg dig starter Mette Griffenfeldt Merrald.

Ikke længe efter kan parret kalde sig for ægtefolk. Men førend de kan gå ud i solskinsvejret og fejre det, har kirken arrangeret en lille overraskelse.

Kirkesangeren træder frem, og til ære for det nygifte par begynder hun at synge tonerne af Elton Johns kærlighedssang »You Can Tell Everybody«.

Kort forlovelse Ikke mange minutter efter parret gik ind i kirken, er de ude igen. En vielse der matcher deres korte forlovelse ganske godt. Og det var faktisk hele planen.

- Jeg er ikke til alt det store der. Så da jeg sidste år så, at de holdt drop-in vielser, så fik jeg idéen, fortæller Lasse og uddyber, at parret, der har været sammen i mere end seks år, begge har været gift før.

- Så jeg gik på knæ for 14 dage siden i håb om at kunne lokke Heidi med til at blive gift på den her måde. Og det kunne jeg så heldigvis.

- Ja, det var ikke længe, jeg havde til at blive klar. Men det var det hele værd. Jeg er så lykkelig, tilføjer Heidi, inden parret og familien bevæger sig hjem mod Selsø, hvor dagen skal fejres med en dejlig middag.

Vil undgå peber Hos det unge par Stella Ea Staunsbjerg Westergaard og Micki Frydenlund Pedersen, der kort forinden er trådt ud af kirken som ægtefolk, var forberedelsestiden omend endnu kortere. I hvert fald for familien. Her berettede Dorte Frydenlund, gommens mor, hvordan familien kun havde fået to timers varsel inden brylluppet.

- Ja, det var jo ikke meningen, I skulle med. Pointen var, at vi ikke ville gøre en hel masse, siger Stella og griner, før hun uddyber, at så må de nok hellere tage familien med ud og fejre brylluppet.

- Vi har været forlovet siden januar, og havde egentlig planlagt bryllup til februar. Men så må vi holde en stor fest til den tid, siger Stella, hvortil Micki tilføjer:

- Og så fylder jeg 30 på mandag, og jeg ved, hvor meget peber, mine brødre har købt. Det kan jeg så slippe for nu.

Ordene når knap nok ud af munden på ham, inden hans ene bror kaster en håndfuld fuglefrø i hovedet på ham:

- Så må vi nøjes med det her, lyder det.