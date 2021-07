Se billedserie Lørdag inviterede Erik og Inge Olsen til åben have i deres hjem. Det er ottende år i træk, og håbet er, at de ved at vise deres egen have frem, kan inspirere andre til at få mere vild natur hjem i baghaverne. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Se billederne: Biodiversiteten gror på Inge og Eriks eng

Ved at åbne deres have for andre håber parret Inge og Erik Olsen på, andre kan inspireres til at have mere vild natur i haven.

05. juli 2021
Af Ea Lykke Schausen

Flittige humlebier summer på livet løs, mens små sommerfugle dovent flyver fra blomst til blomst. Duften af vilde sommerblomster bliver båret af den lette brise, der skaber bølger i det høje græs. Det er svært at forestille sig, man ikke står ude midt i ingenting, på et sjældent stykke jord, hvor ingen endnu har været. Men sådan forholder det sig på ingen måde. De godt 700 kvadratmeter vild natur er nemlig en del af parret Inge og Erik Olsens egen baghave. En have, de lørdag gæstfrit har åbnet op for besøgende fra nær og fjern - i håb om at deres tilgang til at passe en have kan smitte af på andre.

- Det er ikke meget, der skal til for at gøre en forskel og skabe mere biodiversitet. Og vi håber på, at vi ved at åbne vores lille vilde eng for besøgende kan inspirere andre til at få mere vild natur hjem i haverne, fortæller Erik Olsen, formand for DN i Lejre, mens han går rundt blandt blomster, bier og sommerfugle.

20 år under vejs Parret selv startede deres imponerende eng for 20 år siden, da de opkøbte et stykke mark, der lå direkte bag deres egen have. Herefter fræsede de jorden for ukrudt, inden de fræsede godt otte tons grus på jorden for at gøre den mager.

- Det lyder jo selvfølgelig som et stort stykke arbejde, men der er jo også en forskel på at klargøre en mark til vild eng eller en græsplæne, fortæller Erik Olsen.

Da jorden var klar, begav parret sig ud i den omkringliggende natur og samlede frø fra vilde blomster, de efterfølgende kunne så på marken.

- Først plantede vi honningurt og frugttræer, og siden er der kommet endnu flere blomster til - og græsset, der også har fundet sin plads her.

Lad græsset gro En gang årligt finder Erik Olsen græsslåmaskinen frem og slår hele engen for at udpine jorden. På den måde er det også en glædelig overraskelse at se, hvilke blomster, der næste år bliver de dominerende.

- Sammenlignet med at holde en græsplæne pæn, der skal slås hele tiden. Her slipper man for at slå græs, siger Erik Olsen og fortsætter:

- Og modsat græs er det her lig med biodiversitet. Græs skaber intet liv, men her har jeg på de sidste 20 år talt 40 forskellige slags fugle og et utal af sommerfugle og bier. Det skaber et liv uden lige.

Små vilde oaser Blandt havens besøgende er Ina Jørgensen, der selv bor i rækkehus i Gevninge. Hun har taget turen til den vilde baghave dels fordi, hun syntes, det lød hyggeligt, dels for at finde inspiration til sin egen have.

- Jeg havde forestillet mig, det var en del mere passet. Men jeg synes faktisk, det er rigtig lækkert, det er så vildt, siger hun og fortsætter:

- Jeg har selv græsplæne i min baghave, men jeg kunne da godt lade mig inspirere til nogle små vilde oaser på plænen.

Hun fortæller videre, at kommunen sidste år lod en masse afklip fra buske blive liggende i vejkanterne tæt ved hendes hus netop for biodiversiteten. Og det har været med til at få hendes øjne op for glæderne ved det vilde.

- I år har jeg haft mange flere sommerfugle og fugle i min have, og det tror jeg, er på grund af de vilde tiltag, og det er simpelthen så fedt. Så det vilde natur, det gør jo helt sikkert noget godt, og det skal vi have mere af.