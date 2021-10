Se billedserie Skål, sang og grin stod på menuen til fødselsdagsfesten. Foto: Mie Neel

Se billederne: 70 år med dejligt efterår i Hvalsø

Gennem 70 år har Hvalsø Ældrecenter dannet rammerne om livets efterår for utallige beboere.

Lejre - 07. oktober 2021

- Efter vejret at dømme, har stedet her opført sig helt suverænt det sidste år, indledte formand for Social, Sundhed og Ældre Udvalget i Lejre Kommune, Michael Ralf Larsen (SF) sin tale, da han onsdag eftermiddag trådte hen til mikrofonen i det store hvide telt, der i anledning af Hvalsø Ældrecenters 70 års fødselsdag var sat op på stedets parkeringsplads.

Med blomster på bordene, levende musik og både klovne og en pony til at underholde, blev stedets fødselsdag denne solskinseftermiddag fejret af de godt 100 fremmødte gæster, der talte alt fra beboere og pårørende til personale, frivillige og fremmødte fra kommunalbestyrelsen og administrationen i Lejre Kommune.

- Vi fejrer 70 år med et sted, der har været med til at skabe et værdigt efterår og et godt liv til det sidste for rigtig mange. Et stort tillykke til alle - personale, frivillige, beboere og pårørende, fortsatte formanden, inden han lod mikrofonen gå videre til den næste taler.

Altid god stemning I svinget på Roskildevej har de røde mursten i syv årtier dannet rammerne om ældrecenteret, og også dette satte centerchef for Velfærd og Omsorg i kommunen, Mette Molin, ord på, foruden at sende en tak til både personale og frivillige.

- Jeg ved, at det kræver en indsats og et overskud. Det yder I på fornemmeste vis. I har skabt et dynamisk sted, hvor der altid er en god stemning og rart at være. Det skal der lyde jer en tak for, sagde hun blandt andet.

Plads til nye minder Inden den til anledningen skrevne sang skulle synges, trådte dagens sidste taler, forkvinde for Beboer og Pårørende Rådet på ældrecenteret, Tina Mertens, frem og hyldede den aldrende bygning.

- Jeg har holdt mange taler i mit liv. Men jeg har aldrig før skulle holde en for en bygning. Stedet her danner jo rammen for mange menneskers hjem, og det må være det centrale at nævne. Bygningens vægge emmer af livsvisdom - og gør stadig plads til nye minder, sagde forkvinden, inden også hun lykønskede stedet.

Mens der stadig er plads til nye minder og mere livsvisdom bag de røde mursten, italesatte de tre talere også, at der i en ikke så fjern fremtid vil blive opført et nyt ældrecenter i byen.

En ny begyndelse I følge plejehjemsleder, Charlotte Kock Petersen, er det nye center dog en fejring, der tages til den tid.

- I dag handler om at gribe mulighederne for at samles. 70 år rummer meget historie, og det er det, vi fejrer i dag. Og mon ikke vi også kan fejre det nye til sin tid, sagde plejehjemslederen, inden turen gik ind i teltet.

Og det at samles, at fejre og at nyde musik og god mad var, hvad flere beboere og pårørende berettede om, var det bedste ved dagen.

Dejligt med samvær Blandt disse var Birgit Jensen og Jytte Andersen, der som pårørende til beboeren Henry var dukket op for at fejre dagen.

- Det har været så hårdt her under Corona. At vi nu kan samles og hygge, det er så dejligt. Vores far hører ikke så godt, men det er tydeligt, at både han og vi nyder det her samvær, lød det fra døtrene, inden en klovn kom forbi og blæste sæbebobler på Henry.