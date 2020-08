Se alle billederne fra unik have: Et paradis for sommerfugle

Se billedserie Erik Olsen ved et lille udsnit af den meget smukke have ved Særløse. Foto: Agnete Vistar

Lejre - 08. august 2020 kl. 12:12 Af Agnete Vistar

Inge og Erik Olsen, der er formand for DN Lejre, har gennem mange år skabt et paradis af en have, hvor natur, nyttehave og prydplanter veksler i et unikt farveflor. Det skriver DAGBLADET Roskilde om lørdag.

- Jeg har observeret otte forskellige slags humlebier og 10-12 forskellige arter af sommerfugle. Samt cirka 40 fuglearter. Og så regner jeg ikke glenten og andre rovfugle med, der flyver hen over haven.

Erik Olsen smiler, og det har han og hustruen Inge god grund til. Den unikke have er et lille paradis for insekter, sommerfugle og - dem selv. For ikke at tale om alle de gæster, der gennem de sidste otte år er kommet til Åben Have her via Lejre Havenetværk.

Der bruges ikke et mikrogram sprøjtemiddel her. Haven er unik; på én gang vild og komponeret, og fantastisk afvekslende. Her dyrkes grøntsager sammen med prydplanter. Så haven er både en nyttehave og en prydhave. Mange planter er selvsåede - ser de smukke ud, får de lov at blive stående, eller flyttes.

Erik Olsen er kendt lokalt som formand for Danmarks Naturfredningsforening i Lejre. Både han og Inge er aktive i mange sammenhænge. Parret har lige været ude i Bidstrupskovene og ordne redekasser til den sjældne syvsover, hasselmusen. Erik sidder i bestyrelsen for Tadre Mølle, og Inge er med i Lejre Havenetværk og aktiv ved Gl. Kongsgaard i Gl. Lejre.

For dem hænger passionen for naturen og dens skabninger - også bier, sommerfugle og andre insekter - sammen med såvel havedyrkningen som deres mange engagementer.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde lørdag.