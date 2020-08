Se alle billederne fra Sæbybadet - med det varme vand

Der hersker ikke megen tvivl om, at vi har en sløj sommer. Eller en meget middelmådig af slagsen, som livredder Kasper Dyrmose Andersen siger.

Men i weekenden kommer det til at se anderledes ud. Solen vil bage pænt. Og uanset hvad, så er Sæbybadets vand bare rigtigt dejligt varmt. Det svinger - alt efter luftens temperatur - mellem 25 og 27 grader. Og nogle gange er vandet oppe at ringe på 28 grader. Det er bare skønt at forfriske sig i den store pool.