Se billedserie Hubertusjagten, der samtidigt fejrede 80-års jubilæet for Roskilde Rideklubs Hubertuskæde, foregik i Ledreborgs skove og på godsets jorder. Foto: Agnete Vistar

Se alle billederne: Sjældent jubilæum fejret med Hubertusjagt

Lejre - 10. oktober 2020 kl. 15:42 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Roskilde Rideklubs store Hubertusjagt lørdag havde en særlig anledning - klubbens Hubertuskæde er nu 80 år gammel. Og jagtridtet i Ledreborgs skove og på godsets jorder blev en frisk og festlig fornøjelse.

Der var ryttere og tilskuere i alle aldre - lige under 50, for corona-reglerne skulle overholdes - og hestene var af alle racer, fra den smukkeste araber til islandske heste, en fjordhest og en del dansk varmblod. Humøret var højt hos såvel ryttere som heste, da de traditionen tro cirklede rundt og varmede op i slotsgården foran Ledreborgs hovedbygning.

- Det her er en stor og dejlig dag! Jeg er ikke i tvivl om, at min svigerfar, Knud Holstein ville have syntes, det var fantastisk at se Roskilde Rideklub holde sin Hubertus-jagt her. Det er mange år siden, jagten flyttede herud til Ledreborg. Må traditionen længe leve - også de næste 80 år frem! sagde John Munro i sin introduktion til rytterne.

Og så gik det ud over stok og sten. Flere havde frygtet vejrudsigtens varsel om byger, men der faldt aldrig en dråbe, og efterårssolen strålede ind imellem ned over feltet, mens skyerne rullede hen over himlen. En rigtig god rute var planlagt ude i skovene og på jorderne.

Som altid blev Hubertusjagten sluttet af med et 600 meter langt opløb langs Ledreborg Allé for medlemmer af Roskilde Rideklub. Her skulle Hubertus-kæden overdrages til en ny vinder, og spændingen var stor.

Og i år var der overhovedet ingen tvivl om vinderen, for hun vandt stort med mange længder: Laura Juul Jensen red sin seks-årige hoppe La Vita i mål i suveræn stil. La Vita er en dansk varmblodshoppe, som Laura først fik for to måneder siden, efter hendes anden hest er blevet skadet.

- Vi har ledt efter en god hest i lang tid og fandt hende i Aarhus. Jeg ridder military og satser på hende som min tophest de næste mange år. Og hvor har det været en dejlig jagt i dag - det er så skønt herude ved Ledreborg, sagde Laura efter sejren med et stort smil.

Og La Vita - ja hun så ud til at have lyst til et væddeløb og en jagt mere.