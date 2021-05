Se alle billederne: Farvel til Hvalsøs egen Henrik

En stor del af Hvalsø by sagde farvel til Henrik Parbst Pedersen tirsdag. Det blev den mest bemærkelsesværdige bisættelse i byens historie.

To brandsprøjter, to ambulancer, en politibil, en rendegraver og en hel flåde af andre køretøjer fra Vej & Park. Masser af mennesker i alle aldre havde taget opstilling langs Hovedgaden og omkring kirken, hvor sognepræst Anne Spangsberg holdt begravelsen.

Helt i Henriks ånd - han ville have elsket det! som mange sagde. Nærmest en borgmesterbegravelse. Det vil sent blive glemt.

Intet kunne slå en udrykning fra brandstationen. Hvis den kom under en gudstjeneste eller sammenkomst i kirken, lød det fra ham »Jeg skal ud og tisse« - og så styrtede han af sted for at se udrykningen. »Det er mig, der har vagten!« sagde han nogle gange i skyndingen.