Se alle billederne: Eventyrstemning på Ledreborg Slot

Parken på Ledreborg Slot har været et festfyrværkeri af farver. Takket være fondsmidler har oplevelsen været helt gratis for de besøgende. Søndag er der åbent for sidste gang fra klokken 17-21.

Lejre - 15. november 2020

En lyskegle sender prikker på aftenhimlen, og når den bevæger sig, ligner det næsten en slags nordlys, Fra den mørke sti lyder der begejstrede bemærkninger og udbrud, man normalt hører, når man ser fyrværkeri.

Takket være støtte af fonden Realdania har det været muligt for Ledreborg Slot at lave et helt utroligt lysshow, som har kunnet ses i aftentimerne nogle dage de sidste par uger helt gratis. Søndag aften er sidste mulighed for at opleve lysshowet.

- Vi har bare åbnet parken og sat lys på. Derfor er det ikke en event, og vi ved ikke præcis, hvor mange der kigger forbi, siger eventmanager Birgitte Hald Hvidberg.

Morten Lind fra STC Lys har sat over 600 lamper op i parken for at lyse det flotte barok anlæg op.

Blandt gæsterne er alle aldresgrupper, der går rundt og ser, hvordan farverne skifter og både fremhæver den naturskov, der omkranser barokhaven, men også viser hvor stor parken er.

Højt oppe er der en rød plet på himlen, der bevæger sig en smule. De voksne bliver enige om, at det nok er en drone.

- Det kan også være julemandens kane, lyder det fra syv-årige Isabella Mikkelsen fra Holbæk.

De er to mødre med i alt fem børn, der er taget afsted efter at have set noget om lysshowet på Facebook. De har tænkt sig at tage hele turen.

Isabella Mikkelsen peger ud i det fjerne, hvor der står en figur på lys på. De bliver enige om, at det godt kunne ligne en snemand, men det vil de finde ud af, når de kommer dertil.

Turen går videre på denne særlige aftengåtur. Flere stopper om på en lille bro og spotter siluetten af en hjort, der dog er en plade af en slags. Omgivelserne i skoven skifter farve med jævne mellemrum, og det giver en eventyrlig stemning.

Lys på kulturhistorie Højt oppe troner selve slottet, der også skifter farve indimellem.

- Vi synes bare, at folk skulle have denne oplevelse. Vi vil gerne understrege den natur og kultur, der er her. Det er første gang, vi laver det, men det er en drøm, der har ligget i 20 år, fortæller Birgitte Hald Hvidberg og oplyser, at Ledreborg Slot er blevet inspireret af lignende arrangementer fra hele verden.

- Parken er noget særligt. Det er dansk kulturhistorie, der bliver præsenteret på en ny måde. Det er fantastisk at se, hvordan det bliver modtaget, siger Birgitte Hald Hvidberg og oplyser, at Ledreborg Slot først fik fondsmidlerne seks dage før, de skulle være klar, så Morten Lind fra STC Lys måtte knokle for at blive klar.

Birgitte Hald Hvidberg nævner, at de havde lavet en del af planlægningen, men jo ikke kunne være helt sikre på, at pengene kom.

Start på ny tradition Fra Ledreborg Slots side er håbet, at det ikke er sidste gang, der kommer flot lys på parken.

- Det her skal være første år. Vi håber på lidt mere normale tilstande til næste år, så vi kan udbrede lysshowet og gøre det større. Derudover skal der være mulighed for at købe varm kakao og andet godt, så man kan blive lidt længere, fortæller Birgitte Hald Hvidberg.

Farverne skifter hist og her. En del besøgende stopper op og kigger ud over det hele. Mange får testet, om deres mobiltelefoner kan fange lysshowet i mørket, inden de går videre.

Ledreborg Slotspark tænder lyset for sidste gang søndag aften fra klokken 17 - 21.