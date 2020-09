Se billedserie Masser af mennesker var mødt frem til indvielsen af det store gavlmaleri fredag eftermiddag. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Se alle billederne: Egetræet midt i byen blev indviet

Lejre - 25. september 2020 kl. 16:19 Af Daniel Sennek

Fredag eftermiddag blev det store gavlmaleri af et egetræ og dyrelivet omkring det på Søtorvet i Hvalsø officielt indviet. Masser af mennesker mødte op for at rose kunstneren og se det enorme kunstværk.

»Under Egen 2020« hedder kunstværket, der nu pryder midtbyen i Hvalsø. Maleriet er stablet på benene af Hvalsø Bysamarbejdes gruppe 'Kunst og forskønnelse'.

- Vi foreslog at gøre noget ved den store gavl med en flot udsmykning. Den sorte væg var lidt trist, så vi er rigtig godt tilfredse med det flotte resultat, som nu er der. Det er simpelthen gået så godt, og nu kan vi alle stå her og stolt vise det frem, siger Kirsten Albæk, der er med i Kunst og forskønnelse, der består af syv medlemmer.

Der blev dog ikke bevilget nogle penge fra bysamarbejde til projektet, så hvis det skulle blive til noget, krævede det en sponsor. Her trådte boligselskabet Alliken og Super Brugsen i Hvalsø til og sponsorerede kunstværket.

- Der var allerede en dialog, da Søtorvet blev bygget, om der skulle udsmykkes noget på gavlen. Det blev ikke til noget, men da Kirsten så kom og spurgte, om vi ikke ville være med til det, så var det meget oplagt at slå til. Jeg synes, at det er med til at gøre byen mere attraktiv og give mere liv. Der er en stopeffekt i maleriet, lyder det fra Kim Kanstrup, der er direktør i Super Brugsen i Hvalsø.

- Nu kan vi jo ikke sige for meget, men vi vil meget gerne have flere gavlmalerier i Hvalsø. Vi synes i gruppen, at det klæder byen. Indtil videre har vi allerede fået henvendelser fra steder og folk, hvor de kunne tænke sig det, men vi er ikke langt nok endnu til at kunne sige hvor. Men vi er ikke i tvivl om, at der kommer flere i byen, lyder det fra Kirsten Albæk og Kunst og forskønnelses-gruppen.