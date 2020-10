Der var fuld tryk på de mange fremmødte, der dansede og svedte for et godt formål. Foto: Daniel Sennek

Artiklen: Se alle billederne: Der svedes og danses for brysterne

Se alle billederne: Der svedes og danses for brysterne

De lyserøde balloner og bannerne med påskriften Lyserød Lørdag viser vej til de mange morgenfriske og glade kvinder og mænd, der dukker op i en strid strøm for en gods sags tjeneste.

- Det er tredje gang, at jeg er gået sammen med Kræftens Bekæmpelse i Lejre til Lyserød Lørdag. Jeg har måske ikke så mange midler som privatperson, men som indehaver af Svedkonceptet, har jeg bygget et netværk op, som kan bruges i kampen, så vi for eksempel sidste år indsamlede 10.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse, lyder det fra Therese Vilrik.