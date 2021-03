Se alle billederne: 130 anlægsprojekter i gang eller på vej

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune står i 2020 bag anlægsprojekter for mere end 130 millioner kroner. Skoler, daginstitutioner og sportshaller har blandt andet fået et løft. Det har en stor del af kommunens veje også.

Skoler, haller, kulturhuse, musikcontainere og badebroer danner de fysiske rammer om Vores Sted og vores velfærd. »Det er her, vi mødes, vokser, udfolder og udvikler os, og her vi slapper af. Det er den velfærd, man kan røre ved, og som er helt nødvendig for, at resten kan fungere«, hedder det i en pressemeddelelse fra kommunen.