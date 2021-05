Se alle billedernde: Imponerende badebro indviet

Se billedserie Den 120 meter lange badebro har en gangbro på tværs samt en yderdel, der kan bære 60 mennesker. Foto: Agnete Vistar

Lejre - 22. maj 2021 kl. 07:38 Af Agnete Vistar

120 meter lang. Den nye badebro ved Herslev Strand er et imponerende skue, og fredag eftermiddag blev den endelig indviet i det skønneste forsommervejr.

Tallet 10 præger noget af fortællingen - broen har 10 års garanti, stolperne er banket 10 meter ned (ja det skulle være sandt nok!) og der er 10 års driftsaftale med firmaet Allflex Nordic.

Broen blev indviet af borgmester Carsten Rasmussen (S) og formand for kultur- og fritidsudvalget, Claus Jørgensen (SF). Det sluttede af med, at denne duo skulle sprøjte vand med et par vandguns ud på broen. Claus Jørgensens vandpistol havde dog tabt pusten, og borgmesteren kunne ikke dy sig for at sprøjte lidt vand i hans retning.

Stemningen var forrygende. Herslev Bryghus stod for traktementet, og harmonikaspiller Frederik Mellquist stod for musikken. Alle fremmødte ved indvielsen var i højt humør, for her er et projekt, der er lykkedes efter noget af et drama - i Holland.

Det gjaldt om at få broen lavet, så længe Lejre måtte bruge af de såkaldt fremskudte anlægsmidler, som kommunen har fået lov at låne. Da leverandøren Allflex Nordic oplyste, at de havde fået bygget en ny hal, hvor de kunne producere blandt andet broen til Herslev Strand, skulle den hellige grav være vel forvaret. Men...

- Det har godt nok været nogle specielle vilkår. Hollænderne blev ramt af corona i de haller. Oveni blev Holland lukket ned, så de ikke måtte sende lastbiler med materialerne af sted fra fabrikken. Det blev faktisk et drama, fortæller chef i Center for Kultur & Fritid i Lejre Kommune, Thure Dan Petersen.

Alligevel præsterede firmaet at få leveret og opsat broen, der er skridsikker og endda næsten vedligeholdelsesfri. Det smarte ved denne badebro er, at den ikke behøver at blive taget op om vinteren. Den kan bruges i alt slags vejr. Carsten Rasmusen fremhævede, at det dermed er brugerne selv og ikke kommunen, der bestemmer, hvornår de vil i vandet fra broen.

Hovedparten af broens konstruktion består af plastmaterialer, og helt billig er den ikke - næsten en million kroner.

- Vi har blåt flag her ved stranden og en grøn badebro. For den er lavet af genbrugsmaterialer, sagde Claus Jørgensen.

Altså en bæredygtig bro, i mere end én forstand. Broen kan i øvrigt bære 60 gæster på den yderste del.

Naturligvis blev den også indviet af en rigtig badegæst - Per Pedersen, der sprang i på hovedet ude for enden, hvor der er mindst to meters dybde.