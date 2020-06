Sankthans med mange små bål

- Det bliver en anderledes sankthansfest end den, vi plejer at holde her. Der bliver tændt en række små hyggebål, og det er klart, at der bliver fuldt mandskab på, fortæller Tania Lousdal Jensen fra Sagnlandet.

Gæsterne får en lap papir, med beskrivelse af, hvor der er bål. Hvis der sidder lidt mange ved at bål, bedes de gå til et andet bål. Vi lukker så mange ind, som vi synes det er forsvarligt. Gæster i Sagnlandet bliver ikke regnet for en forsamling, da vi har en matrikel på 43 hektar, så der er mange steder, at folk kan være, forklarer hun.