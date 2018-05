Der er mange traditioner knyttet til sankthans aften i Sagnlandet Lejre. Foto: Sagnlandet

Sankthans-bål skal kortlægges

Lejre - 22. maj 2018

Nationalpark Skjoldungernes Land planlægger nu at kortlægge lokale sankthans bål i nationalparkens område. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

En ny oversigt skal samle information om bålene med lokalbefolkningens hjælp. Derfor opfordrer nationalparken alle arrangører til at sende en e-mail til npskjold@danmarksnationalparker.dk med information om arrangør, tid, sted og andre relevante oplysninger, for eksempel program eller et link til en hjemmeside senest den 11. juni. Siden vil den samlede liste blive offentliggjort.

Midsommeren - med solhverv og sankthans - er et markant punkt i årets cyklus, hvor lokale samles om bålene rundt omkring i landet. Nationalparken vil gerne understøtte de lokale sankthans traditioner. I første omgang ved at indsamle viden om, hvor der afholdes bålarrangementer med offentlig adgang, enten i eller lige udenfor nationalparken, for eksempel langs fjorden.

Markeringerne af de lokale sankthans bål er en del af nationalparkens mål om at støtte lokalsamfundene og de aktiviteter, der gør området til et godt sted at bo eller besøge. En af de mindre sidegrene i nationalparkens femårsplan er indsatser for levende, lokal kulturhistorie.

Nationalparken fejrer i forvejen vintersolhvervet sammen med Roskilde Domkirke, og ved efterårsjævndøgn arrangeres begivenheder i landskabet.