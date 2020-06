Her ses en oversigt over de nye elementer på Sankeriet - en tilbygning, en otte meter høj tipi og en gangbro. Lejre Kommunes materiale

Sankeriet har fået en tilladelse

Et større projekt med spisested, kursusvirksomhed og tre B&B værelser på Hestehavevej 42 i Osted har fået grønt lys. Politikerne i teknik- og miljøudvalget har givet en landzonetilladelse til projektet, der kommer til at hedde Sankeriet, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Martin Normann Hansen, der er kok og iværksætter, planlægger at købe bygningerne på adressen og virkeliggøre sin livsdrøm med et alternativt, bæredygtigt spisested på husmandsstedet efter det såkaldte »Farm to Table« koncept.