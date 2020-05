Se billedserie Rikke Hjulmand fra Bevæg dig for livet og borgmester Carsten Rasmussen (S) "skød" Pinseløbet igang lørdag ved skibssætningen. Foto: Daniel Sennek

Send til din ven. X Artiklen: Sammen hver for sig: Pinseløb under helt andre rammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sammen hver for sig: Pinseløb under helt andre rammer

Lejre - 30. maj 2020 kl. 17:27 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under en varm pinsesol lørdag formiddag blev Pinseløbet 2020 »skudt« igang. Ikke med en masse løbende, men en ekslusiv lille flok på seks personer. Pinseløbet har nemlig måtte tænke i helt andre baner for at afholde et stort løb over pinsen i år, som følge af coronaepidemien, der har ramt Danmark.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Det hele foregår nemlig digitalt over hele kommunen, hvor man (stadig) kan tilmelde sig forskellige distancer, om man vil gå eller løbe og hvornår man kunne tænke sig at gøre det over pinsen fra lørdag formiddag til mandag. Så kan man sende videoer eller billeder ind fra sin tur og finde lækre præmier.

- Det er jo mulighedernes kunst. Vi har ikke kunnet samlet alle sammen, men jeg synes virkelig, at vi har fundet en rigtig fin form at afholde løbet i. Det har været vigtigt for os alle at kunne opnå en fællesskabsfølelse, hvor vi alle er sammen, men hver for sig eller i mindre grupper, siger Rikek Hjulmand, der er projektleder for Bevæg dig for livet.

Bag Pinseløbet står Lejre Kommune, der i samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland og Kirke Hyllinge IF, Osted Gymnastikforening, Sjov Senior Motion, Hvalsø Løbeklub og Lejre Idrætsforening har lavet det digitale løb.