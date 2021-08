Salg af andelsboliger kan gå i gang til oktober

- Vi arbejder os nu ind i at få lavet tegninger af de forskellige boligstørrelser, så vi kan begynde at sælge boligerne fra oktober måned i år. I etape 1 sælger vi 20-25 boliger, som skal være klar til indflytning i foråret 2023. Der bliver fastlagt en overordnet plan for, hvordan boligerne ser ud og er indrettet, og projektet bliver så lagt over i den nye andelsboligforening, som jo bliver den nye ejer af boligerne, sagde hun.

Lotte Eghøj satte tal på, hvad der menes med betalbare boliger, som har været visionen for projektet helt fra begyndelsen. Prisen for en toværelses lejlighed forventes at ligge på 500.000 kroner i indskud til andelen, og en husleje på 5.500-5.800 kroner plus varme.

- Vi kommer til at fastlægge et arkitektonisk udtryk og et overordnet udtryk for byggeriet. Her ønsker vi, at der fastlægges et overordnet samlet udtryk, som taler ind i højskolens arkitektoniske udtryk. Der skal være et samlet udtryk i hele bebyggelsen, selvom den formentlig bygges i to-tre etaper. Og vi vil gerne i gang med at bygge så hurtigt og så effektivt som muligt, så der bliver mindst mulig usikkerhed i forhold til renteniveau, materialepriser samt prisen på boligerne, understreger Lotte Eghøj.