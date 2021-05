Sagsbehandlingstider: Lejre ligger i Top-5

- Det er virkelig vigtigt for virksomhederne, at de hurtigt kan komme i gang med at bygge, når de får brug for nye kontorpladser eller en ny lagerhal. Og det, der er vigtigt for erhvervslivet, er også vigtigt for kommunen. Derfor har vi stort fokus på at hjælpe virksomhederne med at komme så hurtigt som muligt fra tegning til bygning, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) i en pressemeddelelse.