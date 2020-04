Her besøger Dronning Margrethe kongehallen for et år siden - direktør Lars Holten forklarer den meget vidende dronning om tagspærrene på halprojektet. Foto: Ole Malling/ Sagnlandet

Sagnlandet: Stor pris er et kæmpe skulderklap

Lejre - 21. april 2020 kl. 09:11 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev skålet i champagne og spist kokosmakroner mandag ved den næsten helt færdige kongehal i Sagnlandet Lejre, hvor smilene var store og glæden fyldte sindene hos alle, som var til stede, herunder håndværkerne. Det skriver DAGBLADET Roskilde om tirsdag.

Det var der også god grund til: I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag har bestyrelsen for Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond nemlig besluttet at tildele Amalienborgprisen til Sagnlandet.

- Vi glæder os over en fantastisk dag! Vi er både stolte og taknemmelige, og ydmyge over at få denne pris. Det er stort for os. Det er helt enestående at opleve efter så mange års arbejde, siger direktør i Sagnlandet, Lars Holten.

- Det kom helt bag på os, at vi får den pris. Det havde vi aldrig drømt om. Det er 10 års arbejde, der ligger forud for kongehallen - for fem år siden fik jeg skaffet penge, og der er blevet tegnet, projekteret, fældet træer, arbejdet...Det er jo fantastisk og kronen på værket at få denne meget fine pris. Og jeg vil gerne understrege, at det her har været teamwork! fastslår Lars Holten.

Et dream-team har stået bag tilblivelse af kongehallen og hirdhuset. Og som Lars Holten siger, er det et kæmpe skulderklap til den meget store indsats, som teamet bag hallen har begået. Og i det hele taget indsatsen gennem de 55 år, Sagnlandet har eksisteret - stifteren Hans Ole Hansens ønske om at tage tingene ud af montren og gøre fortiden begribelig.

