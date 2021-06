Se billedserie Morten From kalder sig selv for skovmand og trækunstner og står bag de to signaturmøbler, der onsdag blev indviet bag kulturhuset Domus Felix i Lejre.

Sagndragen Fafner hviler bag Felix

Lejre - 25. juni 2021 kl. 07:02 Af Tekst og foto: Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Lejre: Udstyret med sværdet Gram, som hans far fik af Odin, lykkedes det Sigurd at slagte den griske drage Fafner og dermed både sikre sig en plads i Valhal og tilnavnet Fafnersbane. Den sagnspundne helt siges at kunne spores tilbage til Skjoldungerne, og med Lejre i blodet er det kun passende, at den drage, der sikrede heltens eftermæle nu kan findes bag kulturhuset Domus Felix i Lejre.

- Jeg lod mig inspirere af Skjoldungestien, da jeg stod og skulle skabe figuren, fortalte kunstneren bag den udskårne egetræs-version af dragen Fafner, skovmand og trækunstner Morten From, da der onsdag eftermiddag var indvielse af kunstværket, der er blevet til med tilskud fra Lejre Kommunes pulje til støtte af udviklingen i lokalområderne.

Et signaturmøbel

Dragen Fafner såvel som dens pendant nogle meter væk på det grønne græs består af en række træstubbe, der både kan benyttes som siddepladser og borde. Eller, som Morten From foreslog; til at lege på.

- De kan bruges til meget. Og man er jo eksempelvis aldrig for gammel til at lege 'jorden er giftig', proklamerede han som en del af sin korte tale ved indvielsen.

Foruden kunstneren selv var også bestyrelsen for Domus Felix og Bjørn Henrichsen, udvikler for landsbyer og småbyer i Lejre Kommune til stede. Her knyttede også formand for bestyrelsen for kulturhuset Per Nørgård, nogle ord på kunstværkerne og tankerne bag:

- Vores ide var at lave et signaturmøbel, der fysisk kunne manifestere »Vores Sted«. Med dette møbel er der både reference til kommunens medlemskab i »Vild med Vilje« ved brugen af træ og til vikingerne med dragen, fortalte formanden, inden han både takkede Morten From for godt samarbejde og Bjørn Henrichsen for samme.

Kan holde mange år

Det var en ydmyg Bjørn Henrichsen, der fik æren af at klippe den lidt alternative røde snor, der bestod af en række røde servietter.

- Jeg er jo blot en embedsmand, støtten er politisk besluttet. Men jeg tror på, at det her er den rette strategi. Især når jeg møder folk som jer, hvor jeg kan mærke jeres vedholdenhed og forbindelse til jeres sted. Det er jer, der bærer det. Som kommune kan vi kun støtte, sagde han blandt andet, inden han klippede snoren.

Og at bringe signaturmøblet ud i kommunen og for alvor gøre det til en del af »Vores Sted«, er i den grad håbet, fortalte Per Nørgård.

- Visionen er, at kommunen tænker »wauv« og vil have det mange flere steder, så det bliver en markering af hele kommunen, sagde han.

For nu kan de to signaturmøbler ses og bruges på det grønne område bag Domus Felix. Og det kan de i mange år endnu, fortalte Morten From. De er nemlig skabt af egetræ og forventes at have en levetid på mindst 15 år.

Flittigt brugt

Selvom møblerne onsdag blev indviet, har de dog stået klar til brug i godt et år. Grundet Corona har det dog ikke været muligt officielt at indvie de to multifunktionelle kunstværker før nu, lød det fra Per Nørgård. Men det betyder dog ikke, at møblerne ikke allerede har været godt brugt.

Mens det høje møbel, der består af en gruppe træstubbe er tænkt som det originale møbel, primært kan bruges som læ for vind eller som bord og siddeplads, er dragen noget lavere og udgør det perfekte legemøbel.

- Vi har set, at mange allerede har brugt dem. Enten til at sætte sig og nyde en pizza fra pizzeriaet overfor eller til et lille hvil på gåturen. Især børn har også leget meget rundt på dem, og vi har set hundeejere træne tricks med hundene her, fortalte formanden og uddybede:

- Det giver jo en ny form for liv her, og det er rigtig dejligt, for så tjener møblerne jo i den grad allerede deres formål - de gør stedet til »Vores Sted«.