Sagen om kvinden i den røde Porsche: Vidne troede, pigen var død

Selvom den anklagede 27-årige kvinde fra Frederikssund ikke mødte i Retten i Roskilde, hvor hun står tiltalt for at have påkørt en 12-årig pige og herefter flygtet fra uheldet uden at yde hjælp, fortsætter retssagen.

Først blev offeret, den dengang 12-årige pige afhørt. Hun forklarer, at hun var på vej hjem fra skole, og da hun vil krydse vejen, bliver hun ramt af den røde Porsche.

Hun forklarer, at hun kigger sig til venstre men husker ikke, om hun får kigget til højre. Det næste hun huske er, at hun ligger i vejkanten. Hun går stadig til genoptræning med benet, som brækkede to steder, og har gjort det i en måned, forklarer hun.

Udover den forurettede pige er også fire vidner til uheldet blevet afhørt, og her er både anklager og forsvarer interesseret i, om vidnerne kan beskrive, hvilken fart, de mener, at den røde Porsche har kørt med.

Vidnerne forklarer alle, at de opfatter den fart, som den røde Porsche kører med, som værende meget hurtig. Den er i hvert fald højere end de tilladte, som er 60 km/t. Et af vidnerne mener, at bilen kan have kørt med 80 km/t kort inden sammenstødet.

Et mandligt vidne, som ser pigen blive ramt af bilen beskriver det som meget voldsomt. Pigen flyver omkring to meter op i luften ved sammenstødet, og han tror til at begynde med, at pigen er død.

Da han kommer hen til hende for at hjælpe hende, kan dog se, at hun er i live.