Sådan skal vandløbene restaureres: Godkendt af kommunen

For det først vil man etablere en gydebanke ved Øm, hvor man på strækningen øger bundbredden fra to og en halv meter til tre meter, der graves af vandløbsbunden og udlægges gydegrus og sten.

Andet punkt er udlægning af strømkoncentratorer og grus vest for Øm, hvor den nuværende bredde på omkring tre meter meter indsnævres til to og en halv meter, som er den regulativmæssige bundbredde.

Der vil blive foretaget en ombygning af bund og udlægning af grus og sten ved Klostergårdsvej, hvpor vandløbsbunden ombygges for at fjerne flere stejle styrt, og der udlægges sten og grus.

Sidst, men ikke mindst vil der blive fjernet brinksikring og ombygning af bund og udlægning af grus og sten ved Ravnshøjvej. Her vil der på cirka 10 meter fjernes en brinksikring af sten i højre side af vandløbet for at give vandløbet mulighed for at erodere frit i svinget og understøtte naturlig slyngning af vandløbet.