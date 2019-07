Sådan skal den skæres: Vind den gyldne hækkesaks

Hvis de grønne hække får lov at vokse vildt, kan de være til gene for både fodgængere, cyklister og hårdere trafikanter. Faktisk er der hvert år flere hundrede borgere, der klager over, at det er svært at komme frem på fortove, cykelstier eller kørebaner.

Det har Lejre Kommune reageret på, og har sat gang i en lille kampagne, der fortæller om reglerne for hækkeklipning og beskæring af træer. Kommunen håber, at sommerkampagnen kan øge trafiksikkerheden, nedbringe antallet af klager og mindske behovet for, at kommunen selv rykker ud.

- Vi vil i det hele taget gerne skabe lidt positiv opmærksomhed om hækklipning. Det har jo betydning for trafiksikkerheden, ikke mindst for fodgængere og cyklister. Og så vil vi samtidig gerne belønne dem, der hjælper andre med at klippe hækken. For mange mennesker kan det faktisk være en nærmest uoverstigelig opgave selv at klippe hækken, f.eks. hvis de er syge eller højt oppe i årene. Og så ser vi heldigvis ofte, at en god ven, en nabo eller et familiemedlem træder til. Det fortjener et lille skulderklap, siger Ivan Mott, som er formand for Udvalget for Miljø & Teknik.