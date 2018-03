Politikernme i økonomiudvalget i Lejre Kommune har nu givet grønt lys til et forprojekt til en ESCO-ordning. Arkivfoto: Agnete Vistar

Så skal der spares på energien

Lejre - 16. marts 2018 Af Agnete Vistar

Lejres politikere er optaget af, om det er en mulighed at få et partnerskab med et firma om energioptimering af de kommunale bygninger - ESCO kaldes modellen, som kan blive en fordel for kommunen, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Hvad er ESCO for noget? Det er et nyt ord i den politiske ordbog, som står for »Energy Services Companies«. ESCO er en model, som via en samarbejdsform baner vejen for energibesparelser og bedre økonomi i bygninger. For eksempel kan en privat virksomhed tilbyder at identificere, udføre og finansiere en energioptimering på en offentlig bygning.

Det er altså tale om fx en kommunes samarbejde med et firma om at få besparelserne hjem. Den sparede energi betaler for arbejdet med at optimere forbruget af energi i den givne ejendom.

Hvis politikerne i kommunen beslutter at gennemføre forslagene til besparelser, forpligtiger firmaet sig også til, at de lovede besparelser holder. Og gør de ikke det, skal den private partner kompensere for de manglende besparelser.

Politikerne i økonomiudvalget har givet grønt lys til at få lavet et forprojekt for et muligt ESCO-projekt. Det sker, efter at Siemens (i øvrigt uden beregning for Lejre Kommune) har lavet en screening af energidata fra 10 af Lejre Kommunes ejendomme.

