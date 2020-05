Så skal der handles: Netto genåbner med helt ny butik

- Vi har glædet os helt sindssygt til at få lov at åbne igen. Butikken er jo blevet helt anderledes, men det er kun til den gode side. Det er langt bedre forhold og det er langt mere overskueligt for kunderne at handle ind. Vi står med en helt anderledes følelse i dag, hvor vi bare er så klar til vise butikken frem, siger Emrah Øzdemir.