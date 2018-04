Arkivfoto: Mik Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Så løbes internettet i gang

Lejre - 05. april 2018 kl. 08:51 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lejre Kommune frigiver nu 1,7 mio. kroner til bedre bredbånd, først og fremmest som tilskud til to bredbånds-projekter, som bliver begunstiget af den statslige bredbåndspulje, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

I december blev det kundgjort, at over 6,1 mio. kroner bliver uddelt til to Lejre-projekter fra Bredbåndspuljen. Det kommer i alt 211 adresser i Lejre-området til gode - og de glade beboere har hårdt brug for det.

De to projekter i Lejre, der får støtte, er henholdsvis Avlsmosevænget og Skullerupvej Fibernet, der får penge fra den statslige pulje til 64 adresser, samt Rye, Jenslev og opland-projektet, der nu får hurtigt bredbånd på 147 adresser.

Lokale ildsjæle har stået bag arbejdet med at få projekterne op at stå. En vigtig faktor i, at de to projekter blev udvalgt, er, at Lejre Kommune giver et tilskud på 5000 kroner pr. adresse.

- Der er lang vej endnu, før alle har hurtigt internet i Lejre, men det her er et skridt på vejen. Vi skal blive ved med at holde fokus på at komme i mål, sagde formanden for erhvervs- og turismeudvalget, Grethe Saabye (K), da sagen blev behandlet i Lejres kommunalbestyrelse.

