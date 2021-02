De ældre kan nu få flere besøg, da besøgsrestriktionerne er blevet ophævet. Her er det Ammershøj. Foto: Agnete Vistar

Så kan plejehjemmene få besøg igen

Lejre - 19. februar 2021 kl. 10:54 Kontakt redaktionen

Nu kan pårørende igen besøge deres nære på Lejre Kommunes plejecentre. Styrelsen for Patientsikkerhed har nemlig fredag meddelt Lejre Kommune, at de midlertidige besøgsrestriktioner, som blev indført den 17. december 2020, ophæves med øjeblikkelig virkning.

De midlertidige besøgsrestriktioner indebar blandt andet, at beboerne kun kunne få besøg af to nære pårørende ad gangen.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) hilser styrelsens beslutning meget velkommen.

- Det er utrolig glædeligt for de ældre og deres pårørende, at besøgende nu igen har adgang til vores plejecentre uden at skulle være begrænset af de midlertidige besøgsrestriktioner, siger Carsten Rasmussen.

Også formanden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Mikael Ralf Larsen (SF), er glad for beslutningen.

- Vi spejder alle efter lys for enden at tunnelen, og ophævelsen af de midlertidige besøgsrestriktioner er et vigtigt skridt på vejen, siger Mikael Ralf Larsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved beslutningen lagt vægt på, at 94 procent af beboerne på plejehjem i Lejre Kommune er færdigvaccineret mod Covid-19 for mere end en uge siden, hvorfor fuld effekt af vaccinen vil være indtrådt.

Institutionsledelsen er naturligvis fortsat forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.