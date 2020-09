Så gjalder jagthornet: Traditionel rævejagt ved Ledreborg

Jagten varer omkring 2 timer, og man springer omkring 30 forhindringer opbygget af træstammer og risbunker i højder mellem 80 og 90 cm, så alle vil kunne springe dem. Det betyder, at denne jagt også er for ponyer, heste og ryttere, der vil prøve jagtridning for første gang.