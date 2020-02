Så er filmfestivalens program klart

Lørdagen byder traditionen tro på en ny dansk gratis kortfilm, Mellem sten og et hårdt sted, der præsenteres af instruktør og manuskriptforfatter Mads Koudal og producer Christopher Jermiin Anker. 81-årige Birthe med tiltagende demens (spillet af Ghita Nørby) tvinges til at give slip på sin datter, med Downs syndrom. Filmen har vundet en pris for bedste kortfilm i Sydkorea.