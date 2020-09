Et glimt fra den nylige stiftende generalforsamling - kommende forstander Heidi Hansen ses til venstre. Til højre efterskoleforstander Ulrik Goos Iversen, Baunehøj Efterskole, som holdt et oplæg om vigtigheden af en aktiv skolebestyrelse og skolekreds. Privatfoto

Så er den nye højskole stiftet

Lejre Højskole, som er det nye navn for den kommende højskole ved Kirke Såby, er nu stiftet officielt på en stiftende generalforsamling i Aktivitetshuset i Kirke Sonnerup.

En bestyrelse for skolekredsen er valgt, og den består af formand Lotte Eghøj (SkovHastrup), som er én af initiativtagerne til højskolen; de to medlemmer af kommunalbestyrelsen: næstformand Carsten Helles Rasmussen (Højby) og Mikael Ralf Larsen (Sæby); Ture Malte Møller (Herslev) og Bodil Sø (Vedskølle ved Køge).

Én af de to initiativtagere, Heidi Hansen bliver højskolens forstander (ikke at forveksle med suppleant Heidi B. Hansen).

Højskolen hed indtil for nylig Højskolen Virkelyst. Men navnet Lejre Højskole er bedre, fortæller Lotte Eghøj:

- Vi har inden generalforsamlingen haft to infomøder, hvor 75 mennesker er kommet igennem, og skolekredsen tæller 77 mennesker fra lokalsamfundet. Vi har fået flere input fra dem, og det væsentligste har været, at højskolen skulle hedde noget med Lejre. Dermed placerer vi højskolen et bestemt sted geografisk. Navnet Lejre Højskole relaterer også til de andre fortællinger, der er om Lejre: Lejre som økologisk kommune, det kulturhistoriske landskab i og omkring Lejre, Sagnlandet, nationalparken, Ledreborg og meget mere, forklarer Lotte Eghøj.