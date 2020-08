Aftalen indebærer også anlæg af et fartbremsende vejbump på Horseager. Lejre Kommunes materiale

Artiklen: Så er den endelige løsning for vejnettet fundet

En ny treparts-aftale mellem Hyllegård Udvikling, Mads Vallø og kommunen fastlægger strukturen for veje og en sti ved den store nye Hyllegårds-udstykning, inklusive Hyllegård Høje i Hvalsø.

Når man tænker på, hvor mange timers debat, der har været de senere år i rådssalen på Allerslev Rådhus om vejføringerne ved Åsen og den grønne kile, og hvor mange møder, der er blevet holdt, og hvor meget uenighed, der har været (og stadig i et vist omfang er) - ja så er det utroligt, at kommunalbestyrelsen på sit nylige møde brugte to minutter på en sag om vejføringerne derude.