Se billedserie Flere af Hyllegaard Højes kommende beboere er allerede flyttet ind i skurvogne - herinder Birgitte Sally, der har malet sin skurvogn lyserød. Privatfoto

Så er Sjællandsk Muld godt på vej

Lørdag fejrede den bæredygtige landsby Hyllegaard Høje, at projektet er komet til en ny stor milepæl.

Lejre - 30. august 2021 kl. 19:05 Kontakt redaktionen

Lørdag sprang champagnepropperne på Hyllegaarden i Hvalsø, hvor medlemmerne af Sjællandsk Muld og Hyllegaard Udvikling fejrede, at de er kommet et kæmpe skridt nærmere et bofællesskab i den nye bæredygtige landsby Hyllegaard Høje.

Allerede nu bor der tre ud af fem familier på gården i en lille skurvognsby, mens de venter på, at deres fremtidige hjem bliver bygget. Det skriver folkene bag projektet i en pressemeddelelse.

Midlertidig skurvogn Birgitte Sally på 56 år er en af de nye beboere, som allerede har rykket teltpælene op og slået sig ned i en midlertidig skurvogn på grunden.

Hun har malet vognen lyserød og sat et stakit op om haven. Længere ude på markerne går hendes 40 gotlandske pelsfår og græsser:

- Jeg solgte min økologiske gård i Odsherred, fordi det var blevet for hårdt at passe hele gården selv, og det her projekt tiltaler mig, fordi vi ikke bare bliver ét bofællesskab men i alt seks bofællesskaber. Vi kan være fælles om landbrugsjorden, og man kan virkelig rykke på noget, når man er en gruppe af fællesskaber, siger Birgitte Sally i pressemeddelelsen.

Plads til flere Efter tre og et halvt års udviklingsarbejde er der nu underskrevet en købsaftale med det første af de seks bofællesskaber i storbofællesskabet Hyllegaard Høje, som skal udgøre den nye bydel i Hvalsø.

Med underskrivelsen af købsaftalen er projektet et stort skridt tættere på at blive realiseret, og målet er at skabe et bofællesskab på tværs af forskellige aldre og familiestrukturer, så både børnefamilier, enlige og seniorer kan udleve drømmen om et bæredygtigt byliv tæt på naturen.

Der er stadig 10 ledige boliger i bofællesskabet Sjællandsk Muld, som er det første, der bliver bygget .

- Det er et vigtigt skridt for projektets realisering, og timingen er god. Bæredygtig byudvikling bliver mere og mere aktuelt på landet såvel som i storbyerne, siger Rebecca Bang Sørensen, direktør i Hyllegaard Udvikling.

Største bofællesskab Det nye store bofællesskab vil sætte helt nye standarder for grønne boformer på Sjælland. Her planlægges nemlig et af de største bæredygtige bofællesskaber i Danmark, der i løbet af de kommende år vil bestå af 175 nye husstande opdelt i seks selvstændige bofællesskaber med blandede ejerformer i form af ejer- og lejeboliger fordelt ud over 22 hektar jord.

Fælles ret Det nye store boligområde kommer til at hedde Hyllegaard Høje. Beboerne giver afkald på den store have, i bytte for fælles ret til alt fra bæredygtigt landbrug til dyrehold.

Området, der lige nu primært består af marker, skal konverteres til skovhaver, frugtlunde og køkkenhaver. Der bliver yogacenter, shelters, værksteder, byttecentral og meget andet.

Ambitionen er at være i tæt kontakt med naturen, men samtidig tilbyde de samme muligheder og fællesskaber som man finder i byerne.

Projektet udvikles af selskabet Hyllegaard Udvikling med hjælp fra arkitektfirmaet Effekt og ingeniørvirksomheden WSP.

Man kan læse mere om projektet på www.hyllegaardhoje.com eller på www.sjaellandskmuld.dk.